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Очаквайте в 10:00 Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Етър
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  2. Янтра (Габрово)
  3. Силен трансфер за Янтра

Силен трансфер за Янтра

  • 4 юли 2026 | 09:08
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Силен трансфер за Янтра

ОФК Янтра привлече едно от разпознаваемите имена в българския футбол през последното десетилетие. Иван Коконов пристига в Габрово с богат опит от Първа и Втора лига, над 450 официални мача зад гърба си и впечатляваща кариера, преминала през едни от най-утвърдените клубове в страната.

Янтра задържа титулярния си вратар
Янтра задържа титулярния си вратар

Роденият в Петрич офанзивен футболист е юноша на Беласица, а през годините носи екипите на Славия, Берое, Черно море, Дунав, Ботев Враца, Арда, Етър Монтана. Навсякъде оставя следа със своята постоянност, футболна интелигентност и способност да бъде решаващ в ключовите моменти.

Сред най-значимите успехи в кариерата му е спечелването на Купата на България с Черно море през 2015 година. Многократно е избиран за футболист на кръга в efbet Лига. Коконов е и сред играчите, които отлично познават пътя към елита, след като печели промоция със съставите на Ботев Враца, Арда и Монтана.

През изминалия сезон той беше част от състава на Монтана в Първа лига, записа 28 мача, 2 гола и 1 асистенция, като за пореден път демонстрира качествата си на най-високото ниво на българския футбол.

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