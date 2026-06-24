Черно море тръгна с минимален успех в контролите с помощта на гредите

Черно море победи Янтра (Габрово) в първата си контрола от лятната подготовка. На стадион "Ангел Кънчев" в Трявна "моряците" се наложиха с 1:0 след попадение на Георги Лазаров в 22-рата минута. В проверката Илиан Илиев използва два различни състава през двете полувремена.

Неофициален дебют за варненци направиха всички нови попълнения. В срещата взеха участие и юношите от школата на клуба, които са на подготовка с първия тим в Трявна. Следващата проверка на "черно-белите" е срещу Локомотив (Горна Оряховица) на 1 юли отново в Трявна.

В 6-ата минута Ертан Томбак проби по десния фланг и центрира в наказателното поле, където Телеш се размина с топката. Малко преди това гостите от Габрово опитаха да пресират "моряците" в половината им, отнеха кълбото и последва удар, но бранител на варненци успя да блокира.

В 20-ата минута Телеш се пребори за една на пръв погледа безнадеждна топка, достигна я до аутлинията и с шпагат успя да центрира по земя към точката на дузпата, но Николай Златев закъсня да се включи и да засече подаването.

Само 120 секунди по-късно Ники Златев пусна далечен пас към Георги Лазаров, който излезе сам срещу вратаря и стреля, но стражът спаси. Топката попадна отново в нападателя на „моряците“, който на празна врата вкара за 1:0.

В 40-ата минута Петър Андреев центрира отдясно в наказателното поле, но Николай Златев не успя да намери топката отблизо. Малко след това Златев бе в центъра на събитията. Кълбото попадна в крилото на "моряците", който си я намести и стреля опасно, но стражът на Янтра спаси.

В самия край на първата част, след центриране от фал, топката бе избита и попадна в Ивайло Енчев, който от далечно разстояние шутира опасно, но Кристиан Томов успя да спаси. Кълбото попадна в играч на гостите, който стреля отблизо, Томов успя да парира, след което страничната греда помогна на "черно-белите".

В 58-ата минута, след центриране от корнер, Веселин Фурнигов засече с глава, но прати топката над вратата на Антоан Манасиев. В 62-рата минута Асен Дончев опита удар извън наказателното поле, който премина покрай страничната греда.

В 77-ата минута Венцислав Керчев засече с глава центиране от корнер, но стреля над вратата. Две по-късно гредата отново спаси Черно море след изстрел на Петър Казаков. В 85-ата минута Хорхе Падийя стреля опасно, но вратарят на гостите изби в корнер. След изпълнението му Ники Костадинов отправи удар, но встрани от целта.

Снимки: chernomorepfc.bg

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