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ФИФА обяви съдията на Англия - Аржентина

  • 14 юли 2026 | 02:39
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ФИФА официално назначи съдийската бригада, която ще ръководи полуфиналния сблъсък от Световното първенство между Англия и Аржентина. За главен арбитър на двубоя е определен американецът Исмаил Елфат. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Кори Паркър и Кайл Аткинс. Четвърти съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани.

Полуфиналният мач между Англия и Аржентина ще се изиграе на 15 юли от 22:00 часа българско време. В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят отборите на Франция и Испания днес от 22:00 часа.

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Снимки: Gettyimages

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