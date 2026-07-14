ФИФА обяви съдията на Англия - Аржентина

ФИФА официално назначи съдийската бригада, която ще ръководи полуфиналния сблъсък от Световното първенство между Англия и Аржентина. За главен арбитър на двубоя е определен американецът Исмаил Елфат. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Кори Паркър и Кайл Аткинс. Четвърти съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани.

Полуфиналният мач между Англия и Аржентина ще се изиграе на 15 юли от 22:00 часа българско време. В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят отборите на Франция и Испания днес от 22:00 часа.

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Снимки: Gettyimages