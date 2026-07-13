Полицията в Англия похвали феновете на Мондиал 2026 и призова местните да следват примера им

Главният полицейски служител по въпросите на футбола в Англия похвали поведението на привържениците на Световното първенство и призова тези, които гледат мачовете в страната, да следват техния пример.

"В атмосферата по време на мача между Англия и Норвегия се усещаше страстта на феновете, но те също така бяха приятелски настроени. Нямаше и капка враждебност до края на мача", каза Марк Робъртс от полицията в Чешър.

"Наистина е жалко, че това не може да бъде казано за поведението на хората тук, в Обединеното кралство. От събота вечерта до неделя сутринта сме получили сигнали за над 500 инцидента, а извършените арести в цялата страна надхвърлят 100. Повечето от тези инциденти са свързани с употребата на алкохол", продължи той.

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"След издаване на разрешителното за удължаване на работните часове на баровете получаваме все повече и повече молби за поставянето на големи екрани, които привличат голям брой фенове. За съжаление, това поведение е разочароващо. Не сме имали по-тежък случай от този турнир по отношение на инциденти и арести. Ако в Маями могат да се съберат 40 хиляди души без проблем, тогава защо и хората тук не могат да следват техния пример?", каза още Робъртс.

"Англия е на полуфинал, слънцето грее и би трябвало да празнуваме, а не да се бием и да създаваме проблеми на полицията. Призовавам хората да следват примера на онези, които са в Щатите. Насладете се на мача, забавлявайте се и не създавайте суматоха за вас и за останалите", завърши той.

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Снимки: Imago