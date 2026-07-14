Сьорлот отговори на упреците: Исках да подам, но беше трудно

Александър Сьорлот беше обявен за изкупителна жертва от норвежките фенове след отпадането на отбора на четвъртфиналите на Световното първенство. Завръщайки се в родината си, където скандинавците бяха посрещнати като герои, нападателят обясни как е разсъждавал по време на контраатаката, при която съперниците на Англия пропуснаха голяма възможност да поведат с 2:0.

Нападателят на Атлетико Мадрид и титуляр в националния отбор на Норвегия получи смъртни заплахи и недопустими обиди след отпадането на "викингите" от Мондиал 2026.

Норвежецът е получил около 85 000 обидни съобщения и коментари в профилите си в социалните мрежи. Причината? В една ситуация през първото полувреме, при резултат 1:0, скандинавците организираха контраатака, при която Сьорлот беше с топката. Той се опита да дриблира, а след това стреля към вратата, вместо да подаде на Ерлинг Халанд, който беше на по-добра позиция.

Профилът на Сьорлот бе залят със смъртни заплахи и обиди заради ситуацията, в която не подаде на Холанд

Самият Сьорлот коментира ситуацията по следния начин: „След първото докосване вдигнах поглед и видях Стоунс да блокира ъгъла за подаване. Затова докоснах топката още веднъж, но този контрол беше слаб. Трябваше аз да се движа пръв, за да го извадя от равновесие, но вместо това го изчаках той да поеме инициативата.“

Сьорлот продължи да обяснява, заявявайки, че намерението му е било да подаде топката на своя съотборник в атака, но вече не е имал как: „Най-много исках да подам на Ерлинг в тази ситуация, но изглеждаше, че няма да стане, затова избрах да стрелям. Много е трудно. Все си мисля, че трябваше да обмисля ситуацията по-добре. Разбира се, ще има и други възможности, но е много по-трудно, защото се случи на най-голямата сцена, където беше заложено място на полуфинал на Световното първенство.“

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Снимки: Gettyimages