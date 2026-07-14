Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Сьорлот отговори на упреците: Исках да подам, но беше трудно

Сьорлот отговори на упреците: Исках да подам, но беше трудно

  • 14 юли 2026 | 11:05
  • 616
  • 0

Александър Сьорлот беше обявен за изкупителна жертва от норвежките фенове след отпадането на отбора на четвъртфиналите на Световното първенство. Завръщайки се в родината си, където скандинавците бяха посрещнати като герои, нападателят обясни как е разсъждавал по време на контраатаката, при която съперниците на Англия пропуснаха голяма възможност да поведат с 2:0.

Нападателят на Атлетико Мадрид и титуляр в националния отбор на Норвегия получи смъртни заплахи и недопустими обиди след отпадането на "викингите" от Мондиал 2026.

Норвежецът е получил около 85 000 обидни съобщения и коментари в профилите си в социалните мрежи. Причината? В една ситуация през първото полувреме, при резултат 1:0, скандинавците организираха контраатака, при която Сьорлот беше с топката. Той се опита да дриблира, а след това стреля към вратата, вместо да подаде на Ерлинг Халанд, който беше на по-добра позиция.

Профилът на Сьорлот бе залят със смъртни заплахи и обиди заради ситуацията, в която не подаде на Холанд
Профилът на Сьорлот бе залят със смъртни заплахи и обиди заради ситуацията, в която не подаде на Холанд

Самият Сьорлот коментира ситуацията по следния начин: „След първото докосване вдигнах поглед и видях Стоунс да блокира ъгъла за подаване. Затова докоснах топката още веднъж, но този контрол беше слаб. Трябваше аз да се движа пръв, за да го извадя от равновесие, но вместо това го изчаках той да поеме инициативата.“

Сьорлот продължи да обяснява, заявявайки, че намерението му е било да подаде топката на своя съотборник в атака, но вече не е имал как: „Най-много исках да подам на Ерлинг в тази ситуация, но изглеждаше, че няма да стане, затова избрах да стрелям. Много е трудно. Все си мисля, че трябваше да обмисля ситуацията по-добре. Разбира се, ще има и други възможности, но е много по-трудно, защото се случи на най-голямата сцена, където беше заложено място на полуфинал на Световното първенство.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Заир-Емери: Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

Заир-Емери: Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

  • 14 юли 2026 | 09:05
  • 435
  • 2
Арсенал се отказва от Бруно Гимараеш, лондончани били подведени

Арсенал се отказва от Бруно Гимараеш, лондончани били подведени

  • 14 юли 2026 | 08:56
  • 7750
  • 1
Пикфорд е сигурен, че този отбор на Англия няма да се поддаде на провокации срещу Аржентина

Пикфорд е сигурен, че този отбор на Англия няма да се поддаде на провокации срещу Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:36
  • 698
  • 1
Отпаднаха големите притеснения за Тухел преди полуфинала с Аржентина

Отпаднаха големите притеснения за Тухел преди полуфинала с Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:23
  • 3403
  • 3
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5299
  • 1
Каляри се подсили с халф на Фиорентина

Каляри се подсили с халф на Фиорентина

  • 14 юли 2026 | 07:17
  • 1161
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 11655
  • 73
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 4082
  • 16
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 8383
  • 18
Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

  • 14 юли 2026 | 11:42
  • 2380
  • 3
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5299
  • 1
Григор Димитров започва днес в Бощад

Григор Димитров започва днес в Бощад

  • 14 юли 2026 | 09:40
  • 4071
  • 4