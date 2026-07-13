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"Викингите" отпразнуваха подобаващо историческия успех

  • 13 юли 2026 | 04:32
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Националният отбор на Норвегия беше елиминиран на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г., след като загуби от Англия в събота вечер. Поражението с 1:2 след продължения на „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями сложи край на участието им в турнира, но това не спря всички замесени в приключението в Северна Америка да отпразнуват подобващо постигнатото. Това бе най-успешното представяне на скандинавците на световни футболни финали, като дори продължава да витае въпросът за легитимността на едно от попаденията на Джуд Белингам, с което "трите лъва спечелиха".

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Въпреки всичко норвежците изпаднаха в екстаз и окупираха заведение в Маями, за да отбележат историческия успех.

„Време е за ваканция“, възкликна Ерлинг Холанд в края на една историческа и изтощителна кампания. Горчивината от загубата беше забравена часове по-късно... в известна дискотека в Маями.

Андреа Шелдеруп също събра погледите по време на празненството и бе един от най-еуфоричните, направи шоу с чаша в ръка под звуците на американския артист. До него Холанд танцуваше с лекотата на човек, който вече е забравил болката от последните моменти на Мондиал 2026. Норвегия прие елиминацията от турнира с радостта на отбора, който е написа най-славните страници от футболната си история.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико продължава включително до 19-и (неделя), като до края остават да се изиграят още четири срещи. Тях, както и всички 104 мача от турнира може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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