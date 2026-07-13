"Викингите" отпразнуваха подобаващо историческия успех

Националният отбор на Норвегия беше елиминиран на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г., след като загуби от Англия в събота вечер. Поражението с 1:2 след продължения на „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями сложи край на участието им в турнира, но това не спря всички замесени в приключението в Северна Америка да отпразнуват подобващо постигнатото. Това бе най-успешното представяне на скандинавците на световни футболни финали, като дори продължава да витае въпросът за легитимността на едно от попаденията на Джуд Белингам, с което "трите лъва спечелиха".

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Въпреки всичко норвежците изпаднаха в екстаз и окупираха заведение в Маями, за да отбележат историческия успех.

„Време е за ваканция“, възкликна Ерлинг Холанд в края на една историческа и изтощителна кампания. Горчивината от загубата беше забравена часове по-късно... в известна дискотека в Маями.

Андреа Шелдеруп също събра погледите по време на празненството и бе един от най-еуфоричните, направи шоу с чаша в ръка под звуците на американския артист. До него Холанд танцуваше с лекотата на човек, който вече е забравил болката от последните моменти на Мондиал 2026. Норвегия прие елиминацията от турнира с радостта на отбора, който е написа най-славните страници от футболната си история.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико продължава включително до 19-и (неделя), като до края остават да се изиграят още четири срещи. Тях, както и всички 104 мача от турнира може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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