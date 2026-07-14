Близо 100 000 фенове посрещнаха норвежците в Осло

Националният отбор на Норвегия се завърна в родината си след участието си на Световното първенство. Тимът беше посрещнат от около 100 000 въодушевени привърженици.

Отборът беше приет в Кралския дворец от крал Харалд и престолонаследника Хакон. По време на разговора си със селекционера Стале Солбакен 89-годишният крал не сдържа сълзите си.

После футболистите се качиха на открит автобус и обраха овациите на множеството, което беше излязло да ги приветства.

Норвежците достигнаха до четвъртфиналите на шампионата на планетата, където отстъпиха на Англия с 1:2. Преди това тимът елиминира Бразилия.

Снимки: Dagbladet

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