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Култовата придобивка на Холанд за 660 евро, която стана хит

  • 14 юли 2026 | 10:41
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Ерлинг Холанд винаги намира начин да изненада. Нападателят се прибра в Норвегия заедно със съотборниците си след драматичното отпадане от Англия с 1:2 след продължения на четвъртфиналите на Мондиала. Голмайсторът, който отбеляза седем попадения по време на турнира, донесе със себе си специален спомен от пътуването си в САЩ. При слизането си от самолета той носеше под мишница препариран миеща мечка, която държеше празна бутилка уиски между предните си лапи.

„Това ме последва до вкъщи“, написа играчът на Манчестър Сити в социалните мрежи, придружавайки съобщението си с емотикон, „умиращ от смях“. Моделът е „уиски миеща мечка“ (whisky racoon), продаван от магазина „Уайлд Билс“ в Далас, където Норвегия изигра своя осминафинален мач срещу Кот д'Ивоар (2:1) на 30 юни. Продуктът се продава за 750 долара (около 660 евро) и вече е напълно изчерпан.

На началната страница на уебсайта си магазинът се хвали с посещението на норвежката звезда, която позира на две снимки в каубойско облекло.

„Футболната суперзвезда от отбора на Норвегия посети „Уайлд Билс“, пише на сайта. „Той се отби при нас по време на престоя си в Далас за Световното първенство. Норвежкият голмайстор прегърна истинския тексаски стил, пробва няколко шапки и дори си избра някои любими. Всички сте добре дошли да прегърнете нашия Далас по всяко време.“ На двете публикувани снимки Холанд носи тениска със слогана „Y'all can kiss my Dallas“ – игра на думи с леко съмнителен вкус.

Малкият сувенир на Холанд бързо стана хит в социалните мрежи, където публикацията му в Инстаграм беше споделена над пет милиона пъти.

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