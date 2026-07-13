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ПСЖ изненадващо си връща френски национал

  • 13 юли 2026 | 15:06
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Пари Сен Жермен обмисля изненадващ трансферен ход, връщайки си един от френските национали, които в момента са част от отбора на Дидие Дешан, който утре ще спори за място на финала на Световното първенство. Става дума за 32-годишния ляв бек на Астън Вила Люка Дин, който игра за парижани преди повече от десетилетие - между 2013-а и 2016-а. Идеята е той да бъде резерва на Нуно Мендеш.

Според журналиста в договора на Дин с бирмингамци има ниска освобождаваща клауза, чийто размер е под 10 милиона паунда. Мениджърът на Астън Вила Унай Емери не иска да се разделя с французина, който е важна част от състава му, но същевременно е един най-високоплатените играчи на клуба. На “Вила Парк” ще се залага все повече на Ян Маатсен, така че раздялата с Люка Дин няма да е такава изненада.

Дин започна в четири от шестте мача на Франция на Световното до момента, като Дидие Дешан го предпочита за левия фланг на отбраната пред Тео Ернандес.

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Снимки: Gettyimages

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