ПСЖ изненадващо си връща френски национал

Пари Сен Жермен обмисля изненадващ трансферен ход, връщайки си един от френските национали, които в момента са част от отбора на Дидие Дешан, който утре ще спори за място на финала на Световното първенство. Става дума за 32-годишния ляв бек на Астън Вила Люка Дин, който игра за парижани преди повече от десетилетие - между 2013-а и 2016-а. Идеята е той да бъде резерва на Нуно Мендеш.

Според журналиста в договора на Дин с бирмингамци има ниска освобождаваща клауза, чийто размер е под 10 милиона паунда. Мениджърът на Астън Вила Унай Емери не иска да се разделя с французина, който е важна част от състава му, но същевременно е един най-високоплатените играчи на клуба. На “Вила Парк” ще се залага все повече на Ян Маатсен, така че раздялата с Люка Дин няма да е такава изненада.

Дин започна в четири от шестте мача на Франция на Световното до момента, като Дидие Дешан го предпочита за левия фланг на отбраната пред Тео Ернандес.

PSG are interested in signing Lucas Digne, as @TomCollomosse called.



Digne has a release clause of under £10m in his contract making an exit this summer likely.🇫🇷 pic.twitter.com/H39wWSlm2z — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 13, 2026

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Снимки: Gettyimages