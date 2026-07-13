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  3. Тотнъм вади сто милиона за нападател на Борнемут

Тотнъм вади сто милиона за нападател на Борнемут

  • 13 юли 2026 | 06:18
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Тотнъм вади сто милиона за нападател на Борнемут

20-годишният нападател на Борнемут Ели Крупи може да продължи кариерата си в Тотнъм. Според TEAMtalk, шансовете на "шпорите" да привлекат играча са се увеличили, след като от Пари Сен Жермен се разбраха с нападателя на Барселона Феран Торес. Самият Крупи е отворен за трансфер в нов клуб и по-голямо предизвикателство.

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Според източникът, от Тотнъм планират да предложат на Борнемут около 100 милиона евро за французина. По-рано се местните медии излязоха с новина, че Крупи иска да играе под ръководството на Роберто Де Зерби, който пое лондончани в края на миналия сезон.

Интерес към нападателя има още от страна на Арсенал, Манчестър Сити и Байерн (Мюнхен), които активно следят представянето на играча.

Миналият сезон Ели Крупи изигра 35 мача за Борнемут, отбелязвайки 13 гола. Пазарната му стойност според портала Transfermarkt е 70 млн евро. Договорът му с клуба е до лятото на 2030 г.

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