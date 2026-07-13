От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

Манчестър Юнайтед ще привлече полузащитника на Астън Вила Юри Тилеманс, съобщава ексклузивно италианският трансферен експерт Фабрицио Романо. Новината се потвърждава и различни медии на Острова. От “Олд Трафорд” са постигнали устно споразумение с представители на футболиста, след което вече са готови да активират откупната клауза на белгиеца, която е на стойност 41 милиона евро.

🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪



United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.



Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

29-годишният полузащитник имаше договор с бирмингамци за още два сезона, но според Романо вече е дал съгласието си да премине при “червените дяволи”. Полузащитникът направи силна кампания под ръководството на Унай Емери и записа два гола и седем асистенции в 35 двубоя. Представянето му с екипа на Белгия на Световното също бе добро, като в Северна Америка той вкара два гола в пет мача с екипа на националния тим.

Манчестър Юнайтед се разбра с Челси за бразилец

Тилеманс трябва да се превърне във второто ново попълнение в халфовата линия на Манчестър Юнайтед, след като в края на миналата седмица шефовете на “червените дяволи” се разбраха с Челси за Андрей Сантош. Именно подсилване в средата на терена бе приоритет на хората на “Олд Трафорд”, след като бяха напуснати от ветерана Каземиро. Според различни източници е възможно да бъде привлечен и трети нов футболист в тази зона до края на летния трансферен прозорец.

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

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Снимки: Gettyimages