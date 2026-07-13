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Астън Вила е напът да отмъкне под носа на Нюкасъл звездата на Швейцария от Мондиала

  • 13 юли 2026 | 01:35
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Носителят на Лига Европа - Астън Вила, е напът да нанесе двоен трансферен удар, като си осигури услугите на двама играчи, които бяха силно желани от конкурента им Нюкасъл. Става въпрос за младия талант на Порто Жоао Валенте и швейцарския национал Йохан Манзамби от Фрайбург, който бе и един от ключовите играчи на Швейцария по време на Мондиал 2026.

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Според информация на „The Standard“, бирмингамци са по-близо до привличането на Жоао Валенте, след като са изпреварили "свраките" в надпреварата за подписа му. Очаква се сделката да донесе на португалските шампиони 1.2 млн евро. Валенте, който играе като централен полузащитник, прекара целия си юношески път в академията на „драконите“, към която се присъедини през 2011 г. През изминалия сезон той се отличи с 30 мача и два гола за втория отбор на Порто в португалския шампионат. Освен това, през сезон 2023/2024 той записа 21 мача и един гол в Младежката лига на УЕФА.

Същевременно Астън Вила ще финализира и трансфера на полузащитника на Фрайбург Йохан Манзамби, въпреки че швейцарският национал изглеждаше сигурно ново попълнение за Нюкасъл. Според „The Athletic“, „свраките“ са имали споразумение с германския клуб, но нерешителността на 20-годишния футболист е отворила вратата за „виланите“. Интересът на Астън Вила е бил засилен от възможността Манзамби да играе на няколко позиции, както и от завръщането на клуба в Шампионската лига. Играчът е направил силно впечатление на финала на Лига Европа през май и се е отличил с екипа на Швейцария на Световното първенство, където отборът му достигна до четвъртфиналите.

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За Нюкасъл този развой е сериозен удар. Въпреки че финансовите аспекти никога не са били проблем и клубът е бил готов да плати около 60 mln евро, ръководството е останало предпазливо. Забавянето на решението на Манзамби, който е предпочел да изчака края на участието на Швейцария на Мондиала, е накарало Нюкасъл да проучва алтернативни цели. Липсата на европейски футбол на „Сейнт Джеймсис Парк“ също се е оказала решаващ фактор.

Манзамби е юноша на швейцарския Сервет, преди да премине във Фрайбург, където записва 58 мача за първия отбор, отбелязвайки 9 гола и правейки 11 асистенции. На Световното първенство той се отчете с три гола и две асистенции.

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