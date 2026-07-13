Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Швейцария
  3. Мурат Якин е решен да остане начело на Швейцария

Мурат Якин е решен да остане начело на Швейцария

  • 13 юли 2026 | 12:34
  • 182
  • 0

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин иска да остане начело на тима.

Мурат Якин нарече червения картон за Швейцария срещу Аржентина скандален
Мурат Якин нарече червения картон за Швейцария срещу Аржентина скандален

„Все още обичам да бъда треньор и се гордея, че съм старши треньор на Швейцария. Наистина съм ентусиазиран да работя с този отбор. Нямам абсолютно никаква идея да поемам по различен път“, каза 51-годишният специалист, който е записал 49 мача и е треньор на отбора през последните пет години. Договорът му е в сила още две години.

„Искаме да останем конкурентноспособни и в предстоящите кампании. В същото време, Лигата на нациите в частност ни дава възможност да дадем шанс на младите играчи“, добави той.

Швейцария ще участва във второто ниво на Лигата на нациите, след като изпадна от първото през 2024 г. През следващите няколко месеца футболистите ще се изправят срещу Северна Македония, Шотландия и Словения.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Отпадането на Швейцария на 1/4-финалите на Световното първенство все още е болезнена тема за Якин, но швейцарците оцениха участието си като успех. Селекционерът, президентът на Швейцарската футболна асоциация Петер Кнебел и директорът на националния отбор Пиерлуиджи Тами бяха доволни от достигането до четвъртфиналите, където загубиха с 1:3 след продължения от Аржентина в Канзас Сити в събота.

Швейцария остана с 10 души малко след началото на второто полувреме, когато нападателят Брийл Емболо беше изгонен. Това беше решение, срещу което Якин продължи да се оплаква, настоявайки, че отборът му се изправи срещу нещо повече от световните шампиони на терена.

„Играхме не само срещу велик аржентински отбор и световните шампиони, но и срещу 70 000 аржентински фенове, съдията и системата ВАР. Това е просто твърде много“, коментира той. Но швейцарският треньор каза, че са положени добри основи за бъдещи турнири. „Имаме добър микс от играчи. Постоянно интегрираме млади футболисти“, завърши той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Ман Юнайтед потриват ръце за евентуална раздяла между Гарначо и Челси

В Ман Юнайтед потриват ръце за евентуална раздяла между Гарначо и Челси

  • 13 юли 2026 | 09:37
  • 5654
  • 1
Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

  • 13 юли 2026 | 09:09
  • 12704
  • 10
Бернардо Силва: Разочароващо Световно първенство

Бернардо Силва: Разочароващо Световно първенство

  • 13 юли 2026 | 08:46
  • 1262
  • 0
Невил защити „монументалния“ Белингам след коментарите на Тухел

Невил защити „монументалния“ Белингам след коментарите на Тухел

  • 13 юли 2026 | 08:33
  • 3588
  • 0
Зомер се е разбрал с Брюж

Зомер се е разбрал с Брюж

  • 13 юли 2026 | 07:59
  • 1043
  • 0
Дибала вече е преподписал с Рома

Дибала вече е преподписал с Рома

  • 13 юли 2026 | 07:27
  • 1061
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

  • 13 юли 2026 | 09:09
  • 12704
  • 10
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 25501
  • 73
Става все по-неудобно: само един човек е взел решението за отмяната на наказанието на Балогун

Става все по-неудобно: само един човек е взел решението за отмяната на наказанието на Балогун

  • 13 юли 2026 | 10:24
  • 8063
  • 11
Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

  • 12 юли 2026 | 22:05
  • 42723
  • 64
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

  • 12 юли 2026 | 19:24
  • 30358
  • 35
Тотнъм вади сто милиона за нападател на Борнемут

Тотнъм вади сто милиона за нападател на Борнемут

  • 13 юли 2026 | 06:18
  • 12136
  • 7