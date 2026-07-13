Мурат Якин е решен да остане начело на Швейцария

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин иска да остане начело на тима.

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„Все още обичам да бъда треньор и се гордея, че съм старши треньор на Швейцария. Наистина съм ентусиазиран да работя с този отбор. Нямам абсолютно никаква идея да поемам по различен път“, каза 51-годишният специалист, който е записал 49 мача и е треньор на отбора през последните пет години. Договорът му е в сила още две години.

„Искаме да останем конкурентноспособни и в предстоящите кампании. В същото време, Лигата на нациите в частност ни дава възможност да дадем шанс на младите играчи“, добави той.

Швейцария ще участва във второто ниво на Лигата на нациите, след като изпадна от първото през 2024 г. През следващите няколко месеца футболистите ще се изправят срещу Северна Македония, Шотландия и Словения.

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Отпадането на Швейцария на 1/4-финалите на Световното първенство все още е болезнена тема за Якин, но швейцарците оцениха участието си като успех. Селекционерът, президентът на Швейцарската футболна асоциация Петер Кнебел и директорът на националния отбор Пиерлуиджи Тами бяха доволни от достигането до четвъртфиналите, където загубиха с 1:3 след продължения от Аржентина в Канзас Сити в събота.

Швейцария остана с 10 души малко след началото на второто полувреме, когато нападателят Брийл Емболо беше изгонен. Това беше решение, срещу което Якин продължи да се оплаква, настоявайки, че отборът му се изправи срещу нещо повече от световните шампиони на терена.

„Играхме не само срещу велик аржентински отбор и световните шампиони, но и срещу 70 000 аржентински фенове, съдията и системата ВАР. Това е просто твърде много“, коментира той. Но швейцарският треньор каза, че са положени добри основи за бъдещи турнири. „Имаме добър микс от играчи. Постоянно интегрираме млади футболисти“, завърши той.

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