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Меси: Аржентина научи хората, че правим ненормални неща

  • 13 юли 2026 | 11:25
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Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси Лионел Меси оцени представянето на отбора на Мондиал 2026.

„Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние. Така живеем. Този отбор научи хората, че правят ненормални неща: не е лесно да се върнеш, след като си станал световен шампион, да спечелиш всичко, което си спечелил, и след това да продължиш да се състезаваш и да останеш на това ниво, в челната четворка, да играеш в друг полуфинал... Това е ненормално, така че трябва да се наслаждаваме толкова много", каза капитанът на "гаучосите".

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

"Не знаем дали и кога ще се случи отново. Не сме били световни шампиони отдавна до този момент, така че всичко, което предстои, трябва да се цени и да се радваме на него. Ще се опитаме да си починем, да се възстановим и да се представим добре на полуфиналите“, заяви Меси пред ESPN.

На 15 юли националният отбор на Аржентина ще играе срещу Англия за място в големия финал на Световното.

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Снимки: Imago

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