Меси изненада Роберто Баджо със специален подарък

Лионел Меси поднесе специален подарък на италианската футболна легенда Роберто Баджо. Аржентинецът му даде фланелката с номер 10 на Аржентина, която носеше по време на победата срещу Швейцария с 3:1 на Световното първенство през 2026 г.

Жестът беше оповестен публично от самия Баджо чрез социалните му мрежи. Бившият италиански национал сподели снимка заедно с Меси, на която двамата държат подарената фланелка. В публикацията си бившата звезда благодари за подаръка и за проявената от аржентинеца обич.

„Благодаря ти, Лео, за безценния подарък и за обичта ти. Обичам те, приятелю“, написа Баджо.

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Меси не успя да се разпише при трудната победа на Аржентина с 3:1 след продължения, но асистира на Алексис Мак Алистър за първия гол на „албиселесте“. На полуфиналите Аржентина, която се стреми да защити световната си титла, ще се изправи срещу Англия, която отстрани Норвегия. Срещата е на 15-и юли (сряда) от 22:00 часа българско време и ще се излъчва на живо в bnt.sportal.bg.

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