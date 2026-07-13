Появи се подписка за отстраняването на Аржентина от Световното

В интернет се появи петиция, с която се иска изключването на националния отбор на Аржентина от Мондиал 2026. Петицията се събира в отделен уебсайт, създаден по този повод, а към момента над 3 млн души са заявили желанието си “албиселесте” да бъдат елиминирани по административен път.

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„Ясно е, че ФИФА и съдиите са предубедени към Лионел Меси и отбора на Аржентина. Защо някой друг изобщо трябва да участва, след като победителят вече е определен? Елиминирайте Аржентина от Световното първенство и дайте на всички останали честен шанс“, се казва в уебсайта.

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Всичко това стана след някои ситуации във втория и третия елиминационен мач на Аржентина от Мондиала срещу Египет (3:2) и Швейцария (3:1), които предизвикаха недоволство в мнозина любители на спорта.

🚨 BREAKING: Petition to KICK Argentina & Messi OUT of the World Cup becomes the FASTEST-GROWING petition in HISTORY after getting 3.2 MILLION signatures in just 24 hours



It was Launched after Argentina 🇦🇷 ROBBED Egypt🇪🇬 in the Quarter-Finals



🇮🇱Israeli and Argentinian🇦🇷… pic.twitter.com/Ta7Ef4nC8H — Argentina Out 🇦🇷 (@argentinaoutt) July 12, 2026

Иначе Аржентина ще се срещне с Англия на 15-и юли (сряда) от 22:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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