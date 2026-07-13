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Появи се подписка за отстраняването на Аржентина от Световното

  • 13 юли 2026 | 06:56
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В интернет се появи петиция, с която се иска изключването на националния отбор на Аржентина от Мондиал 2026. Петицията се събира в отделен уебсайт, създаден по този повод, а към момента над 3 млн души са заявили желанието си “албиселесте” да бъдат елиминирани по административен път.

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма
Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

„Ясно е, че ФИФА и съдиите са предубедени към Лионел Меси и отбора на Аржентина. Защо някой друг изобщо трябва да участва, след като победителят вече е определен? Елиминирайте Аржентина от Световното първенство и дайте на всички останали честен шанс“, се казва в уебсайта.

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Всичко това стана след някои ситуации във втория и третия елиминационен мач на Аржентина от Мондиала срещу Египет (3:2) и Швейцария (3:1), които предизвикаха недоволство в мнозина любители на спорта.

Иначе Аржентина ще се срещне с Англия на 15-и юли (сряда) от 22:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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