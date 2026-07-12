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Най-малко двама фенове са загинали в Аржентина след празненствата

  • 12 юли 2026 | 21:55
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Най-малко двама души загинаха в Аржентина в събота вечер и ранните часове на неделя покрай четвъртфиналния мач от Мондиал 2026 на националния отбор на страната, завършил с успех над Швейцария с 3:1. Службите за спешна помощ са оказали съдействие и на други пострадали.

Аржентински страсти от Канзас до Буенос Айрес
Аржентински страсти от Канзас до Буенос Айрес

В град Буенос Айрес 51-годишен мъж е починал от инфаркт по време на срещата. Поне още шестима души са получили медицинска помощ от местните служби за спешна помощ, които са ги транспортирали до болници. Всички те вече са вън от опасност.

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма
Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

В провинция Кордоба 20-годишен младеж е бил прострелян три пъти в гръб по време на празненствата след мача на аржентинския национален отбор. Инцидентът е предизвикал паника сред стотиците празнуващи по улиците, тъй като се е случил сред тълпата, съобщава местната медия „Кадена 3“.

Според същата медия, прокуратурата, която е поела разследването на убийството, е потвърдила, че нападателят е избягал сред хората и няма други ранени. Поради това основната хипотеза е, че става въпрос за уреждане на сметки.

Друг епизод на насилие на фона на радостта на аржентинците от класирането за полуфиналите на Световното първенство се е разиграл в центъра на Буенос Айрес, около емблематичния Обелиск. Градската полиция е разпръснала няколко десетки души, които все още са се събирали там, като е разположила пехотни части, които са стреляли с гумени куршуми насред булевард „9-ти юли“.

Следващият мач на Аржентина ще бъде срещу Англия – среща със значителна символична и историческа тежест. Съперничеството произтича от въоръжения конфликт през 1982 г. между войските на двете страни за владението на Малвинските острови в Южния Атлантик. Към това се добавя и мачът от Световното първенство в Мексико през 1986 г., в който „албиселесте“ побеждава английския тим с 2:1 след два исторически гола на легендата Диего Марадона.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Двубоят между Англия и Аржентина ще бъде на 15-и юли (сряда) от 22:00 часа българско време и ще се изиграе на стадион "Мерцедес-Бенц Стейдиъм" в Атланта, САЩ (щата Джорджия). Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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