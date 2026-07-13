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Клубовете от efbet Лига инвестираха в развитието на Трета лига

  • 13 юли 2026 | 09:42
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Клубовете от efbet Лига инвестираха в развитието на Трета лига

След проведена дискусия с Българския футболен съюз клубовете от efbet Лига взеха решение да отделят част от полагащите им се солидарни плащания от УЕФА, за да финансират закупуването на модерни Veo камери за участниците в Трета лига.

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Благодарение на тази инициатива закупуването на оборудването вече е факт и в следващите дни предстои тяхното разпределение между всички отбори в долния ешелон на българския футбол.

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Новата техника ще осигури значително по-високо качество при заснемането на срещите от Трета лига и ще даде възможност за автоматизирано видеозаснемане с професионално качество, както и за лайв излъчване на двубоите

Системата ще бъде ценен инструмент и за съдийството, предоставяйки качествени видеоматериали за анализ на спорни ситуации, оценка на съдийските решения и подпомагане на съдийската подготовка.

Същевременно клубовете ще разполагат с професионална основа за тактически анализ, индивидуална работа с футболистите и детайлно разглеждане на игровите ситуации, което ще подобри подготовката на отборите.

Veo камерите ще могат да се използват и за заснемане на тренировъчния процес, както и на срещите от детско-юношеските школи, предоставяйки още по-добри възможности за развитието и проследяването на младите футболисти.

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За да могат клубовете да използват максимално ефективно новото оборудване още от първите дни на сезона, Българският футболен съюз ще организира специализирано обучение за представители на всички клубове от Трета лига. По време на него участниците ще бъдат подробно запознати с работата с Veo системите, възможностите за заснемане и излъчване на срещи, както и с инструментите за видеоанализ на мачове и тренировъчен процес. Целта е всяка камера да бъде използвана в пълния ѝ потенциал и да се превърне в реален инструмент за повишаване качеството на подготовката, анализа и развитието на клубовете.

Българският футболен съюз изразява своята благодарност към всички клубове от efbet Лига за проявените солидарност и отговорност към развитието на футбола в България.

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