Левски обяви специален сет от артикули

Левски обяви, че пуска специален сет от артикули, посветени на спечелената 27-ма титла. Те ще налични само за притежателите на златни карти.

Божинов ще бъде част от нов проект на Левски

Ето какво пишат от Левски:

Златен сезон, златни артикули, златни карти...

Ако все още не сте разбрали за какво говорим, представяме ви най-новия колекционерски сет "Л27", посветен на 27-ата шампионска титла, която спечелихме през миналия сезон. Той ще бъде наличен САМО за притежатели на златни членски карти - предимство, което обявихме още при старта на членската кампания.

Уникалният сет включва:

Колекционерска значка с емблемата на клуба (версия от май 2026 г.) и стилизирана шампионска купа.

Размер: 20 × 24 мм.

Пластична шампионска купа 2026 със специално разработен 3D дизайн.

Височина: 60 мм.

Луксозен метален знак с размер 39 × 35 мм и надпис „Левски шампион“, върху който са изписани всички години, в които „Левски“ е шампион на България – от първата титла през 1933 г. до 27-ата шампионска титла през 2026 г.

Индивидуално номерирана табелка „Л27 – Шампион“ с пореден номер от 1 до 127.

Всичко това ще бъде опаковано в луксозна кутия.

Не просто артикул, сет за историята!

https://bit.ly/4voz52E

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google