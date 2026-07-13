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Локо (София) се разбра с национал на България

  • 13 юли 2026 | 09:32
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Локомотив София направи пореден успешен ход на трансферния пазар. Клубът е постигнал договорка с бившия национал Николай Минков (б.а. - има 5 мача за България), разбра "Тема Спорт". Десният флангови играч ще подпише договор с червено-черните за 2 сезона. Той е склонил на контракта след разговор с треньора Любослав Пенев.

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28-годишният Минков отива в "Надежда" като свободен агент. През лятото той напусна Ботев Пд. Още в началото на годината той получи предложение да удължи договора си с канарчетата, но го отказа. Ботев веднага реагира и подписа предварителен контракт с Богдан Костов от Добруджа, като наред с това прави Николай във фризера.

В края на миналия сезон се очакваше, че Минков ще приеме предложението на Арда. В крайна сметка обаче двете страни не се разбраха. След това играчът, който може да действа по целия десен фланг, получи обаждане и от Локо София. Той обаче не избърза с отговора, защото желанието му бе да заиграе в чужбина. В крайна сметка обаче той не получи добра оферта и реши да се обвърже с червено-черните.

В състава на Любослав Пенев нямаше типичен десен бек, въпреки че той използва схема с четирима защитници и залага на 4-2-3-1 или 4-3-3. Затова и вдясно на отбраната Ел Голеадор залагаше на Красимир Милошев или Реян Даскалов. През лятото Локо се раздели с двама десни защитници - Джуниейт Али и Иван Лагунджич.

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