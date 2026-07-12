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  3. Трансферът на Станич в Олимпиакос се бави заради агента му

Трансферът на Станич в Олимпиакос се бави заради агента му

  • 12 юли 2026 | 14:14
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Гръцкият гранд Олимпиакос беше свършил по-голямата част от работата по придобиването на Петър Станич. Според информациите "червено-белите" са постигнали споразумение с Лудогорец за сума от близо 9 млн. евро, което ясно показва колко много вярват в потенциала на сръбския ас, съобщава Sportal.gr. Но се появи нов проблем и той не е между двата клуба. Сега дисбалансът идва в преговорите с агента на играча, който изглежда има особено високи финансови изисквания относно договора на клиента си. Припомня се, че агентът на Станич беше пристигнал в Гърция в петък, за да завърши трансфера, но това не е станало.

Друга спортна медия, позовавайки се на източник от преговорите, съобщава за претенции от 1,5 млн. евро годишна заплата, което се смята за прекалено висока сума в клуба от Пирея. Надеждите в Олимпиакос са в посланията, които Станич е изпращал назад във времето. Той винаги е искал да играе за "червено-белите", пише още сайтът и "дори е отказал оферта от Ковънтри в името на тази сделка". Олимпиакос предлага възможността да играе водеща роля, да печели титли и да участва в европейски състезания всеки сезон и то във високите етапи от турнирите.

"Ако има по-голяма гъвкавост от страна на агента, тогава щастливият край не е изключен. Дотогава обаче важат последните искания на агента. От друга страна, споразумението с Лудогорец вече е даденост. В противен случай агентът на Станич нямаше да дойде в Гърция", допълва пък Sportal.gr.

И двата клуба обаче чакат сделката да стане факт, за да станат по-активни на трансферния пазар. Олимпиакос се подготвя да продаде бразилското крило Андре Луиш на Канзас Сити за 18 млн. евро, а също така се надява да придобие и Марсело Брозович. Хърватският ветеран е свободен агент, след като напусна саудитския Ал-Насър, но иска 7 млн. евро за две години. За момента таванът на заплатите се държи от мароканския нападател Аюб Ел Кааби, който взима 2,7 млн. евро на година.

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