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  3. Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

  • 12 юли 2026 | 14:22
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Лудогорец постигна окончателно споразумение със Замалек за трансферa на централния защитник Хосам Абделмаджид, пишат в родината му Египет. Според информацията, сделката ще бъде на стойност 1,5 млн. евро, а настоящият му клуб ще запази 20% от евентуална бъдеща продажба на играча.

Абделмаджид беше част от националния отбор на страната си на Световното първенство. Бранителят записа минути срещу Нова Зеландия и Австралия, а в мачовете срещу Белгия и Аржентина остана неизползвана резерва. "Фараоните" отпаднаха на 1/8-финалите именно от "гаучосите", след като допуснаха обрат от 2:0.

Лудогорец води преговори играч от Световното
Лудогорец води преговори играч от Световното

С оглед на забраната за картотекиране на нови футболисти, раздялата с 25-годишния бранител ще принуди Замалек да разчита изцяло на млади таланти. Хосам Абделмаджид ще се превърне в първото ново попълнение на разградчани.

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Снимки: Imago

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