Патрика: Победата на ЦСКА срещу Дери Сити беше малко пресолена манджа, нагарчаше

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Бившият футболист на ЦСКА от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век Петър Витанов сподели мнението си за играта на "червените" в мача срещу Дери Сити. Столичани спечелиха срещата на Националния стадион "Васил Левски" от първия предварителен кръг на Лига Европа с 3:2, но не убедиха с представянето си.

"Даже без вкус беше победата... Малко пресолена манджа, нагарчаше. Победа, само това мога да кажа. Вече не зная какво да мисля. Всичко сякаш се повтаря от миналия сезон. Никаква разлика не виждам в игровото поведение от предишната кампания. Нищо коренно различно отпреди. Сякаш влязоха с уплах в този мач. Прегоряха ли, какво ли? Особено в началните минути. Голът на Питас беше страхотно изпълнение. На индивидуални качества го докарвахме, но на игра нищо. Видяхме хубави голове, но не и отборен стил.

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За мен най-учудващо беше, че след третия гол спряха да играят. Дръпнаха се назад сякаш да пазят резултата, а накрая пак треперехме, както през по-голяма част от миналия сезон. Вместо да търсиш гол за 4:1, ти се прибираш... Вижда се, че ЦСКА е по-добрият, по-класният отбор и това личи с просто око. Но защо допускаш това нещо. При втория им гол Дери сигурно си подадоха 20 паса. Топката летя 30-40 метра при центрирането. После защитата позволи да я върнат в малкия пеналт и ти я вкарват. При положение че отзад се бяха наредили осем човека...

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Отбраната беше под всякаква критика. При първия гол на Дери се освободиха двама човека. Лапоухов също беше неуверен в началото. Той сякаш беше по-добър с крака, отколкото с ръце. Правеше извеждащи подавания. Учудва ме тази плахост в играта, бракът в подаванията. Иначе тичаха, движеха се, имаше желание, но тази плахост, особено срещу отбор като Дери Сити е недопустима", каза Патрика пред "Тема Спорт".

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"Смятам, че Янев ще си види грешките, за да не ги допуска пак. Ако подходят сериозно, а не страхливо съвсем нормално е да ги отстраним. Този мач реванш не трябваше изобщо да го мислим. Пак казвам, разликата в класите е сериозна, но отпуснеш ли се, видяхме какво се случи накрая. Може да стане много тежко в реванша. Един гол разлика не е нищо. Личи си, че Стефано Сенси е голям футболист. Няма съмнение, че е висока класа. Да, бавен е, но играе с интелект. Той не се опитваше да прави чудеса, а просто действаше правилно - спира, подава, движи се и пак... Типичен разиграващ полузащитник. Все пак това бе негов първи официален мач. Но той е голям професионалист. Другият, който ми хареса в средата на терена, бе Петко Панайотов. Момчето търсеше топката, бореше се, доколкото му позволяват силите и уменията. Останалите отстъпваха много от това, което могат. Годой беше незабележим, нямаше го никакъв. Соле задържаше прекалено много топката.

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Липсваха ли в тази връзка Ето'о и Ебонг? Това не е сериозно да се твърди, както и за отсъствието на Гбамен. Всички, които са там, са длъжни да са готови за титуляри. За мач с Дери Сити да кажем, че отборът е имал проблем заради отсъствието на двама стари и един нов, ще е смешна история. Все пак в сравнение с миналия сезон имаше само един нов сред 11-те - Сенси. Ако Янев тръгне в отбранителна позиция, да играем за пазене на резултат, това ще е много опасна история. Един фаул например и всичко може да се обърка. Наливаш олово в краката и край. Затова трябва да влязат агресивно в двубоя, да доминират и да покажат самочувствие. Да ги пресират, но не е казано ва банк, а просто от началото да им покажат, че са по-добриятотбор. Трябва чудо да стане ЦСКА да не продължи. Това 3:2 беше добър урок за Янев и отбора, да видим дали ще са го научили за реванша. Уроците ги имаше и в подготвителните мачове. Защото, ако това се бе случило не срещу Дери, а срещу по-стойностен отбор, проблемите ще са големи. Тези приливи и отливи най-накрая трябва да престанат. Нямаме пълноценни 90 минути. Да треперим накрая дали няма да ни изравнят, е несериозно. Да, това е турнирен сблъсък и имаш място да се поправиш, но трябва да се търсят по-добри игрови решения", добави бившият нападател на ЦСКА.

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