Внукът на Гьоко Хаджиески може да напусне Спартак

В края на миналата седмица Спартак Варна си осигури услугите на тарана Ахмед Ахмедов, който се завърна в тима след престой в японския елитен Шимицу. Това може да доведе до трансфер на Георг Стояновски - внук на треньора на соколите Гьоко Хаджиевски. През миналия сезон таранът вкара решителни голове и помогна на варненци да запазят елитния си статут.

Спартак (Варна) се похвали с 200 продадени абонаментни карти

Хаджиевски коментира подготовката, която е към своя край. В петък Спартак приема ЦСКА 1948 на старта на първенството. "През последните дни към нас се присъединиха много нови играчи и всеки от тях се намира в различен етап на адаптация. Затова е нормално да има известен дисбаланс. Отборът има потенциал и това се вижда. Ахмед Ахмедов е класен футболист и ще помогне много за повишаването на ефективността в нападение. Що се отнася до Георг Стояновски, към него има интерес, но ръководството е по-добре запознато със ситуацията.

Димо Кръстев е с мускулно разтежение. Тренира усилено и има голямо желание да бъде на разположение още за първия мач от новото първенство", заяви Хаджиевски.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google