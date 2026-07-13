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  3. Втора трансферна цел на Ботев изчезна, "канарите" не могат да се свържат с играча

Втора трансферна цел на Ботев изчезна, "канарите" не могат да се свържат с играча

  • 13 юли 2026 | 09:14
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Ботев (Пловдив) не може да се свържи с още една от трансферните си цели, като играчът е бил договорен, но в последствие от клуба не могат да осъществят връзка с него.

За тази ситуация разкри старши треньорът на “жълто-черните” Станислав Генчев, който говори пред медиите след победата над Берое с 4:0.

„Водихме разговори и трябваше да пристигне днес, но не можем да се свържем с него“, каза треньорът на “канарите”.

Това е втори подобен случай след този с Мартин Георгиев, който също беше договорил трансфера си на “Колежа”, но в последствие се озова в “Овча купел”.

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