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  3. Доскорошен бранител на ЦСКА 1948 подписа със съперника на "червените" в ЛК

Доскорошен бранител на ЦСКА 1948 подписа със съперника на "червените" в ЛК

  • 12 юли 2026 | 16:32
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Доскорошен бранител на ЦСКА 1948 подписа със съперника на "червените" в ЛК

Доскорошният ляв бек на ЦСКА 1948 Хуанми Карион подписа със съперника на „червените“ в първия кръг от Лигата на конференциите – Спартак Търнава, съобщиха от словашкия клуб.

ЦСКА 1948 пусна абонаментни карти
ЦСКА 1948 пусна абонаментни карти

Испанският краен бранител се раздели с българския клуб в края на месец май. Договорът му със Спартак Търнава е за една година – до лятото на 2027-а, с опция за удължаване с още една.

ЦСКА 1948 се изправя срещу Спартак на 22 юли от 21:30 часа.

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