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Луканов: Излизаме срещу Левски с най-доброто

  • 12 юли 2026 | 14:03
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Луканов: Излизаме срещу Левски с най-доброто

Наставникът на Дунав Емануел Луканов сподели своите впечатления след последната проверка на тима му срещу Черно море във Варна, завършила 1:1.

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"Да, разбира се, че съм доволен от подготовката. И сега, последната контрола, няма контузени. Това е най-хубавото по време на подготовката. Надявам се и хората, които трябва да бъдат оправени документално, да са оправени до първия мач и да посрещнем с най-доброто, което имаме в наличност, отбора на Левски. Амбицията е утвърждаване в групата, пък нека да видим. Знаете клишето, че апетитът идва с яденето. Може да дойде и нещо по-различно да се случи".

"Да, селекцията е приключила. Днес дойде още един човек, от когото имахме нужда в халфовата линия, но днес просто пристигна в Русе и нямаше вариант как да играе. И на този етап е приключила. Мисля, че добра кампания направихме. В контролите показахме качествата си. Труден старт ли? По-трудно от това нямаше как да е (бел.авт. Дунав гостува на шампиона Левски). Аз казвам и на ваши колеги - това, което не мога да променя, не го и мисля. Посрещаме всеки един противник подобаващо и да видим какъв изход ще има този труден старт".

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