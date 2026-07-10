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Мбапе изригна с 20-ия си гол на Световно и изравни Меси

  • 10 юли 2026 | 00:29
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Килиан Мбапе изведе Франция напред в 1/4-финалния сблъсък от Мондиал 2026 срещу Мароко.

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко
Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Това бе общо неговият 20-и гол на световни футболни финали, а конкретно на Мондиала в Северна Америка попадението бе под номер 8.

18 Франция - Мароко (четвъртфинал)

Така звездата на "петлите" се изравни с Лионел Меси, който на настоящия форум също има 8 гола, но и мач по-малко, тъй като тепърва Аржентина ще се изправи срещу Швейцария.

Междувременно голът на Мбапе се оказа юбилеен, тъй като той бе под номер 100, в който французинът се замесвал, носейки националната фланелка - 64 пъти до този момент е бележил и е направил още 36 асистенции.

Към момента изглежда, че французите ще изиграят още един мач, тъй като в средата на второто полувреме още едно попадение добави и носителят на "Златната топка" за 2025 г. Усман Дембеле, с което още повече заплете интригата за голмайсторския приз на шампионата на планетата.

Срещата между Мароко и Франция ще определи първият полуфиналист в турнира.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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