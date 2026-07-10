Мбапе изригна с 20-ия си гол на Световно и изравни Меси

Килиан Мбапе изведе Франция напред в 1/4-финалния сблъсък от Мондиал 2026 срещу Мароко.

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Това бе общо неговият 20-и гол на световни футболни финали, а конкретно на Мондиала в Северна Америка попадението бе под номер 8.

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Така звездата на "петлите" се изравни с Лионел Меси, който на настоящия форум също има 8 гола, но и мач по-малко, тъй като тепърва Аржентина ще се изправи срещу Швейцария.

Междувременно голът на Мбапе се оказа юбилеен, тъй като той бе под номер 100, в който французинът се замесвал, носейки националната фланелка - 64 пъти до този момент е бележил и е направил още 36 асистенции.

100 - Kylian Mbappé devient le premier joueur à être impliqué dans 100 buts en équipe de France🇫🇷 (64 buts, 36 assists).



Légendaire.💯 pic.twitter.com/5RCjIRB7UN — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026

Към момента изглежда, че французите ще изиграят още един мач, тъй като в средата на второто полувреме още едно попадение добави и носителят на "Златната топка" за 2025 г. Усман Дембеле, с което още повече заплете интригата за голмайсторския приз на шампионата на планетата.

Срещата между Мароко и Франция ще определи първият полуфиналист в турнира.

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