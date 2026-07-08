Европа забрави за трудното начало и повтори най-силното си представяне на Мондиал извън Стария континент

Цели шест европейски държави ще участват в 1/4-финалите на Световното първенство по футбол през 2026 г. Силното представяне на тимовете от Стария континент бе затвърдено със снощния успеха с дузпи на Швейцария над Колумбия.

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Така бе изравнено постижението за най-голям брой представители на УЕФА на този етап от турнира, когато той се провежда извън Европа. За последно това се повтори на така обичаното от българските фенове световно първенство в САЩ през 1994 г., отбелязва известната компания за анализи и статистики Opta,

75% - Six of the eight quarter-finalists at the 2026 World Cup are from UEFA, the highest number of European nations at this stage of a WC held outside Europe since 1994 (7 in the USA).



Gluttonous. pic.twitter.com/6uSJR4pNO7 — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Единствената страна от друга конфедерация освен УЕФА, която тогава достигна финала, беше Бразилия, която и спечели титлата срещу Италия. Румъния, Швеция, Нидерландия, Германия, България и Испания бяха останалите четвъртфиналисти по онова време. 32 години по-късно само Испания отново е на 1/4-финал. В петък "Ла Роха“ ще се бори за място в полуфиналите срещу Белгия.

Иначе в исторически план европейските отбори не се представят добре на световни първенства, провеждани извън континента, анализира BBC. От 1930 г. насам тимове от Стария континент са триумфирали само два пъти на подобни турнири – Испания в Южна Африка през 2010 г. и Германия в Бразилия четири години по-късно.

През 2018 г. шест държави от УЕФА също достигнаха четвъртфиналите, но тогава Мондиалът се проведе в Русия, която се счита за европейска страна. През 1998 г. също имаше шест европейски отбора от осем на турнир, който се проведе във Франция. Същият сценарий се повтори и през 2006 г. в Германия. През 2022 г. в Катар пък Бразилия беше другият неевропейски отбор на четвъртфиналите, заедно с Аржентина и Мароко.

С напредването на Мондиал 2026 отборите от Европа набраха сериозна скорост, въпреки че първоначално бавният им старт предизвика известно учудване, след като седем от първите 10 европейски тима не успяха да спечелят първите си мачове от груповата фаза. В крайна сметка обаче европейските отбори навлязоха в ритъм и до края на груповата фаза записаха 17 победи, 12 равенства и само 7 загуби срещу неевропейски съперници.

Unusual or predictable? How Europe is dominating the World Cup https://t.co/FHWo6cX30O — BBC News (UK) (@BBCNews) July 8, 2026

В елиминациите някои от европейските нации също впечатлиха със способността си да се справят с трудности. Много се говореше за тежкото пътуване на Англия до „Ацтека“ за мача с Мексико на 1/8-финалите, където трябваше да се преборят с надморската височина и враждебната публика, но те се справиха и с двете, за да постигнат една от най-впечатляващите си победи.

Междувременно Франция надви грубия отбор на Парагвай, Ерлинг Холанд и Норвегия изхвърлиха Бразилия, а Белгия преодоля очакванията на домакинската публика и явната политическа намеса на Доналд Тръмп, за да отстрани съдомакина САЩ в своя 1/8-финален сблъсък. "Черешката" дойде и с успеха на Швейцария над колумбийците.

Да, винаги е било вероятно Европа да има силно представителство на този етап от турнира, като се има предвид, че получава 16 места за Световното първенство – повече от всеки друг континент. Въпреки това, с разширения до 48 отбора формат и допълнителен елиминационен кръг, все още е впечатляващо, че европейските тимове доминират.

Тимовете от Стария континент доминират и в световната ранглиста на ФИФА, като пет от първите осем са от Европа, а четири от тях достигнаха до последните осем на Световното. Португалия, класирана на седмо място, беше отстранена от Испания в изцяло европейски осминафинален двубой.

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