ФИФА отговори на Доналд Тръмп в защита на бразилския рефер

Световната футболна централа (ФИФА) излезе с официална позиция в подкрепа на бразилския съдия Рафаел Клаус, чиято почтеност беше поставена под съмнение лично от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Клаус ръководи 1/16-финалния двубой от световното първенство между САЩ и Босна и Херцеговина, спечелен от американците. По време на срещата обаче той изгони с директен червен картон звездата на САЩ Фоларин Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович.

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Коментарът на Тръмп по адрес на рефера предизвика острата реакция на ФИФА. „Ако погледнете към миналото на този съдия, то изглежда малко съмнително“, заяви американският президент.

В отговор от световната централа защитиха своя арбитър: „Рафаел Клаус е един от водещите съдии на ФИФА в целия свят и ценен член на елитната група арбитри за Световното първенство. През цялата си кариера той е демонстрирал най-високите стандарти на професионализъм и почтеност“.

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