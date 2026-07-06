Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Френската федерация поиска от ФИФА да отмени и картон на Олисе

Френската федерация поиска от ФИФА да отмени и картон на Олисе

  • 6 юли 2026 | 18:09
  • 459
  • 2

Както се очакваше още от неделя, Френската футболна федерация (ФФФ) официално е изпратила искане до ФИФА за анулиране на жълтия картон, получен от нападателя Майкъл Олисе в края на осминафиналния мач от Световното първенство през 2026 г. срещу Парагвай (1:0). Играчът на Байерн (Мюнхен) беше декориран в седмата минута на добавеното време за сблъсък с халфа Матиас Галарса.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Въпреки че французинът дърпа противника за фланелката, не изглежда да му нанася удар. Това обаче не попречи на парагваеца да се свлече на земята, гърчейки се от болка и държейки се за лицето. В резултат на това спречкване узбекистанският съдия Илгиз Танташев показа жълт картон на Олисе.

Французите се притесняват, защото ако Олисе си изкара жълт картон и срещу Мароко, после няма да може да играе в евентуалния полуфинал. Ако успее да се опази, после няма такава опасност, защото жълтите картони, когато са само по един, се анулират за полуфинала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

  • 6 юли 2026 | 15:24
  • 3016
  • 5
Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas на FIFA World Cup 2026™ в първата по рода си активация по време на мач на живо

Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas на FIFA World Cup 2026™ в първата по рода си активация по време на мач на живо

  • 6 юли 2026 | 15:19
  • 1513
  • 0
Алфонсо Дейвис: Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си

Алфонсо Дейвис: Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си

  • 6 юли 2026 | 15:17
  • 676
  • 0
Каземиро съкрушен след провала на Бразилия: Разочаровахме повече от 210 милиона

Каземиро съкрушен след провала на Бразилия: Разочаровахме повече от 210 милиона

  • 6 юли 2026 | 14:54
  • 1294
  • 2
Още футболни вечери в ресторанта на Бала

Още футболни вечери в ресторанта на Бала

  • 6 юли 2026 | 14:43
  • 1126
  • 1
Манчестър Юнайтед изчаква с финализирането на трансфера на Едерсон заради допълнителни прегледи

Манчестър Юнайтед изчаква с финализирането на трансфера на Едерсон заради допълнителни прегледи

  • 6 юли 2026 | 14:42
  • 1586
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добро начало за Григор, хасковлията безгрешен дотук на свой сервис

Добро начало за Григор, хасковлията безгрешен дотук на свой сервис

  • 6 юли 2026 | 18:40
  • 8190
  • 7
Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

  • 6 юли 2026 | 18:12
  • 2363
  • 16
Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 26891
  • 229
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 23035
  • 66
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 23227
  • 171
Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

  • 6 юли 2026 | 11:26
  • 40976
  • 47