Френската федерация поиска от ФИФА да отмени и картон на Олисе

Както се очакваше още от неделя, Френската футболна федерация (ФФФ) официално е изпратила искане до ФИФА за анулиране на жълтия картон, получен от нападателя Майкъл Олисе в края на осминафиналния мач от Световното първенство през 2026 г. срещу Парагвай (1:0). Играчът на Байерн (Мюнхен) беше декориран в седмата минута на добавеното време за сблъсък с халфа Матиас Галарса.

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Въпреки че французинът дърпа противника за фланелката, не изглежда да му нанася удар. Това обаче не попречи на парагваеца да се свлече на земята, гърчейки се от болка и държейки се за лицето. В резултат на това спречкване узбекистанският съдия Илгиз Танташев показа жълт картон на Олисе.

🚨REMINDER: Olise is one yellow card away from being suspended after he was given a yellow here pic.twitter.com/omExqmF9Y5 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 5, 2026

Французите се притесняват, защото ако Олисе си изкара жълт картон и срещу Мароко, после няма да може да играе в евентуалния полуфинал. Ако успее да се опази, после няма такава опасност, защото жълтите картони, когато са само по един, се анулират за полуфинала.

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