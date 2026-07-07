Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където "сините" ще премерят сили с Борац в мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21:30 часа с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен.

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Домакините изиграха четири контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с две победи над Йединство и Сутиеска. Последваха равенство с ИМТ (Белград) и поражение от Ахмат (Грозни).

По време на подготовката, която се проведе почти през цялото време в Правец, "сините" записаха три разгромни победи над Академик Свищов (4:0), Етър (6:0) и 5:0 в двубоя с Радник (Сурдулица). Равенството 1:1 бе срещу Ботев (Враца).

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Футболистите на Хулио Веласкес днес ще излязат с втория екип, който бе представен в часовете преди сблъсъка с Борац.

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Аут от двубоя са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Добрата новина за Хулио Веласкес е, че всички нови футболисти са готови за игра.

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БОРАЦ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Градски", Баня Лука

Главен съдия: Мехмет Тюркмен

Начало: 21:30 часа

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