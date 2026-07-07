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Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
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Левски стартира европейските вечери в Баня Лука
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където "сините" ще премерят сили с Борац в мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21:30 часа с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен.

УЕФА назначи турски рефери и за двата мача на Левски в ШЛ, чакат се ВАР арбитрите за първия двубой
УЕФА назначи турски рефери и за двата мача на Левски в ШЛ, чакат се ВАР арбитрите за първия двубой

Домакините изиграха четири контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с две победи над Йединство и Сутиеска. Последваха равенство с ИМТ (Белград) и поражение от Ахмат (Грозни). 

По време на подготовката, която се проведе почти през цялото време в Правец, "сините" записаха три разгромни победи над Академик Свищов (4:0), Етър (6:0) и 5:0 в двубоя с Радник (Сурдулица). Равенството 1:1 бе срещу Ботев (Враца).

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"
Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Футболистите на Хулио Веласкес днес ще излязат с втория екип, който бе представен в часовете преди сблъсъка с Борац.

Левски представи втория си екип за новия сезон, излиза с него още утре срещу Борац
Левски представи втория си екип за новия сезон, излиза с него още утре срещу Борац

Аут от двубоя са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Добрата новина за Хулио Веласкес е, че всички нови футболисти са готови за игра.

Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима
Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

 БОРАЦ - ЛЕВСКИ 

Стадион: "Градски", Баня Лука 
Главен съдия: Мехмет Тюркмен
Начало: 21:30 часа

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