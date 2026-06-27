11-те на Левски и Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Ботев (Враца). Двата тима се изправят един срещу друг в контролна среща, която се провежда в Правец. Това е трета проверка за "сините", които спечелиха срещу Академик (Свищов) и Етър.

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

ЛЕВСКИ - ЕТЪР 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 11. Амрстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо



Етър: 94. Марин Орлинов, 4. Иван Горанов, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 81. Касим Хаджи, 88. Лазар Боянов, 97. Владислав Найденов





Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google