Феновете на Борац загряха за Левски с мощна заря

Левски се готви за първия си официален мач от новия сезон, който е срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионска лига, но същото важи и за босненския тим. На 4 юли - три дни преди мача срещу "сините", Борац отбеляза своя 100-годишен юбилей. По този случай хиляди фенове на Борац излязоха по улиците на Баня Лука, като запалиха множество факли, които озариха целия град в ранните часове на 4 юли. Първият мач между Левски и Борац, който е на Градския стадион в Баня Лука, е във вторник (7 юли), от 21:30 часа българско време.
Ето какво написаха от Борац Баня Лука по случай 100-годишнината на клуба:
"На 4 юли 1926 г. в кръчмата "Путник" започва да се пише златната история на Борац. Това не е просто история за футбол и спорт.Това е история за живота, за ината, за вечния бунтарски дух и непоколебимата същност на Краина.Това е история с ясно послание – важно е да бъдеш боец в живота.
Сто години – цял един век.Боецът има с какво да се гордее. И не само с победи и трофеи – а витрината на „Платонова 6“ е пълна с тях. Нашият боец се гордее с поколенията, които го направиха велик. Гордее се с всички, в чиито гърди бие „червено-синьо“ фенско сърце, с всички, останали завинаги верни на своя Боец.
Това е нашият град. Само един клуб живее тук.И ще бъде така, докато Върбас тече през Баня Лука. Нищо не ни е сломило през тези сто години, нищо няма да ни сломи след сто години.Защото това е твърд орех на странно овощно дърво.
Много хора го запомниха. Там по Градско, но и по улиците на Баня Лука. Затова Баня Лука празнува и се гордее със своя боец, със своя герой, който защитава честта ти от сто години. Нашият велик човек, нека имаш щастлив живот и нека следващите сто години бъдат източник на гордост за всички нас!".