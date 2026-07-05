Феновете на Борац загряха за Левски с мощна заря

Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Левски се готви за първия си официален мач от новия сезон, който е срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионска лига, но същото важи и за босненския тим. На 4 юли - три дни преди мача срещу "сините", Борац отбеляза своя 100-годишен юбилей. По този случай хиляди фенове на Борац излязоха по улиците на Баня Лука, като запалиха множество факли, които озариха целия град в ранните часове на 4 юли. Първият мач между Левски и Борац, който е на Градския стадион в Баня Лука, е във вторник (7 юли), от 21:30 часа българско време.

03.07.2026, Celebration of 100 years of FC Borac Banja Luka, click here for more: https://t.co/tJuOlH56r8



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Ето какво написаха от Борац Баня Лука по случай 100-годишнината на клуба:



"На 4 юли 1926 г. в кръчмата "Путник" започва да се пише златната история на Борац. Това не е просто история за футбол и спорт.Това е история за живота, за ината, за вечния бунтарски дух и непоколебимата същност на Краина.Това е история с ясно послание – важно е да бъдеш боец ​​в живота.



Сто години – цял един век.Боецът има с какво да се гордее. И не само с победи и трофеи – а витрината на „Платонова 6“ е пълна с тях. Нашият боец ​​се гордее с поколенията, които го направиха велик. Гордее се с всички, в чиито гърди бие „червено-синьо“ фенско сърце, с всички, останали завинаги верни на своя Боец.



Това е нашият град. Само един клуб живее тук.И ще ​​бъде така, докато Върбас тече през Баня Лука. Нищо не ни е сломило през тези сто години, нищо няма да ни сломи след сто години.Защото това е твърд орех на странно овощно дърво.



Много хора го запомниха. Там по Градско, но и по улиците на Баня Лука. Затова Баня Лука празнува и се гордее със своя боец, със своя герой, който защитава честта ти от сто години. Нашият велик човек, нека имаш щастлив живот и нека следващите сто години бъдат източник на гордост за всички нас!".

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