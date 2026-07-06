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Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летище "Васил Левски" в София. "Сините" излетяха за Босна и Херцеговина, където ще изиграят своя първи официален мач през новия сезон. Футболистите на Хулио Веласкес ще премерят сили с Борац (Баня Лука) в първия предварителен кръг на Шампионска лига.

"Мисля, че сме добре подготвени за този мач и се надявам да го покажем утре. По-силни сме от миналата година - надявам се това да го покажем още в утрешния мач. Всеки отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение. Ще подходим с необходимото уважение, с играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри.

23 Левски заминава за Босна и Херцаговина

Ако не подходим сериозно, може да дойде неприятна изненада, но мисля, че това няма как да се получи. Всеки един от нашите футболистите живее с мисълта за утрешния мач. Не обичам да давам прогнози, нашето желание е да победим още утре. Важното е тактическите задачи да бъдат изпълнени. Разбира се, че реваншът в София е важен за нас, нашият 12-ти играч ще бъде с нас. Трансферният прозорец е отворен до септември - всичко е възможно да се случи. С кое надградихме спрямо миналата година? Класата на футболистите, които взехме", заяви шефът на шампионите.

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