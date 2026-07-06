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  3. Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

  • 6 юли 2026 | 09:43
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер ще стартира участието си в квалификациите на Шампионска лига. "Сините" се изправят срещу местния първенец в първия си официален мач за новия сезон. Преди отпътуването изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров изрази увереност, че Левски разполага с по-качествен състав в сравнение с миналия сезон и очаква отборът да започне европейската си кампания с победа. Добрата новина за старши треньора Хулио Веласкес е, че ще може да разчита на всички нови попълнения. Картотеки за двубоя получиха Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик и Сержиньо, които могат да направят официалния си дебют със синия екип още в първия европейски мач на отбора.

23 Левски заминава за Босна и Херцаговина

В същото време наставникът няма да може да използва няколко футболисти заради контузии. Извън групата останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула и Карл Фабиен, за когото усилено се говори, че е близо до изхода на "Герена", както и Стипе Вуликич.

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

В лагера на Левски са оптимисти, че направената селекция ще повиши нивото на отбора и ще даде необходимата дълбочина в състава, а първото изпитание идва още утре с гостуването на Борац (Баня Лука) в битката за място във втория квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

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