УЕФА назначи турски рефери и за двата мача на Левски в ШЛ, чакат се ВАР арбитрите за първия двубой

УЕФА назначи турски бригади за мачовете на Левски срещу Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг за място в Шампионската лига по футбол.

31-годишният Мехмет Тюркмен ще ръководи първата среща в Баня Лука на 7-и юли, която започва в 21:30 часа. Помощници на Тюркмен ще бъдат Джейхун Шешигюзел и Бахтияр Биринджи, а Али Йълмаз е четвърти съдия. Все още обаче не е ясно кои арбитри ще са на ВАР.

Странното е, че снощи УЕФА обяви първо реферите за реванша (на 14-и юли в София) и там пак са от Турция, водени от Огузхан Чакър. Негово помощници ще са Абдула Йозкара и Берсан Дуран. За ВАР и АВАР ще отговарят съответно Онур Юзютопрак и Еркан Енгин.

Тюркмен е с двегодишен стаж в международното съдийство. Работи като адвокат в Истанбул, а през последните две години е получил 18 мача в турската Суперлига, в които е показал 60 жълти картона, 2 червени и е отсъдил четири дузпи – по две за домакините и две за гостите.

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