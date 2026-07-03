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От Левски: Подкрепяйте с цялото си сърце и душа, но разумно! Отборът се нуждае от своя 12-и играч

  • 3 юли 2026 | 15:44
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Ръководството на Левски излезе с информация преди гостуването на тима от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. "Сините" ще премерят сили с Борац (Баня Лука).

"Левскари,

Във вторник, 7 юли, нашият любим клуб започва своя европейски път от най-високото възможно стъпало – Шампионска лига. Усещаме вълнението във всички преди първия мач с "Борац" (Баня Лука), но в същото време Ви призоваваме да подкрепяте отбора без прояви на расизъм, ксенофобия, дискриминация и политически лозунги.

Домакините от "Борац" ни информираха, че на стадиона няма да бъдат допускани – оръжия, пиротехника и всякакви запалими материали, стъклени бутилки, упойващи вещества, алкохол, лазери, остри и едри предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, както и всякакви флагове със забранено или дискриминационно съдържание.

Напомняме, че ПФК "Левски" се намира в период на пробация, при който всяко едно минимално провинение може да доведе до забрана за продажба на билети за "сини" фенове при следващото европейско гостуване на тима.

Подкрепяйте "Левски" с цялото си сърце и душа, но в същото време разумно, защото отборът се нуждае от своя 12-и играч. Само "Левски", написаха от клуба.

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