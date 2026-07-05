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  3. Левски обяви програмата си за гостуването в Баня Лука

Левски обяви програмата си за гостуването в Баня Лука

  • 5 юли 2026 | 16:02
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Представителният отбор на Левски ще отпътува с чартърен полет за Босна и Херцеговина утре сутрин. Делегацията на "сините" ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 8:45 часа.

Официалната тренировка на столичани на стадион "Градски" в Баня Лука в понеделник (6 юли) стартира в 20:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 19:30 часа.

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац
Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Първият мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац е във вторник (7 юли) от 21:30 часа на стадион "Градски" в Баня Лука.

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