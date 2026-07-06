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  3. Левски представи втория си екип за новия сезон, излиза с него още утре срещу Борац

Левски представи втория си екип за новия сезон, излиза с него още утре срещу Борац

  • 6 юли 2026 | 17:28
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Левски официално представи втория си екип за новия сезон. "Сините" ще излязат с него още в утрешния ден, когато отборът на Хулио Веласкес гостува на Борац (Баня Лукас) в първи двубой от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

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"Миналият сезон ще бъде записан със златни букви в историята на клуба. След 17 години чакане титлата се завърна в своя дом – стадион "Георги Аспарухов". Именно на този златен сезон посветихме втория екип на отбора. Той изработен във впечатляващ златен цвят, с custom дизайн, бродирано клубно лого, най-висок клас спортна материя, подходяща както за ежедневието, така и за спортния терен, ергономична кройка за свобода на движението.  

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Екип, който е вдъхновен от величието на Левски, клуб, орисан да успява да пребори всяко препятствие както на терена, така и извън него. Дебютният мач с новия екип ще бъде утре вечер при гостуването на Борац, а вие вече можете да го закупите в официалния магазин, както и онлайн. Levski Away Kit 2026/27 – Gold Edition. Носи цветовете на величието", написаха от "Герена".

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