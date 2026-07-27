Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

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Бившият футболист на ЦСКА Красимир Горанов разкри мнението си за българското първенство. В студио Дерби той коментира конкуренцията в efbet Лига и кои според него са фаворитите за шампионската титла.

„Според мен форматът 16 отбора е максимално най-добрият. Не знам, защо решиха да намалят отборите. Но определено тази година шампионатът ще бъде доста по-оспорван. Левски приятно ме изненадаха по отношение на селекцията. Много добри попълнения – Рейналдо, Сержиньо. Те ще бъдат основен фаворит и от позицията на шампион. В рамките на четирите отбора – Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 ще се реши. А защо не примерно и Локомотив (София) и Ботев (Пловдив). Локомотив игра доста сполучливо срещу Левски, за мен реални резултат трябваше да бъде равен. Имат добър треньор в лицето на Любослав Пенев. Очаквам по-интересен шампионат от миналата година. Моето желание е ЦСКА да стане“, разкри Горанов.

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Бившият изпълнителен и административен директор на ЦСКА говори още и за развитието на „червените“, промените в клуба и дали трябва да бъде гласувано доверие на Христо Янев.

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„След като са решили да продължат договора на Христо Янев, би трябвало да му се остави повече време. Безсмислено е да се прави рокада по отношения на треньора. ЦСКА трябва да се концентрира в предстоящите мачове. Много ми се иска да се подобри работата в детско-юношеската школа. Основната причина за напрежението върху Янев е този негативизъм, който се изгради на мача с Левски. Срещу Карабах трябва да се гони победата на всяка цена. Не трябва да се мисли за равен и евентуални продължения и дузпи“, завърши той.

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