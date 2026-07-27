Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

Пресконференцията на Лудогорец преди реваншния мач от II предварителен кръг на Лигата на конференциите срещу Апоел (Тел Авив) ще се проведе в сряда (29 юли) от 13:30 ч. на стадион „Хювефарма Арена“. В нея ще участват старши треньорът Томас Райс и един футболист.

Мачът е в четвъртък (30 юли) от 21:00 ч.

Официалната тренировка на 14-кратните шампиони започва в 17:00 ч. на клубната база и ще бъде открита за медиите през първите 15 минути. Тренировката на Апоел (Тел Авив) е с начален час 19:00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“. Половин час по-рано старши треньорът на тима Елианив Барда ще даде пресконференция.

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