Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното първо домакинство за сезона в Първа лига срещу Ботев (Пловдив). Двубоят стартира в 21:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. В групата не попадна Алехандро Пиедраита, но в нея се завръща Джеймс Ето'о.

Ето'о пред завръщане в групата на ЦСКА

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 94. Исак Соле, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас

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