Левски пристигна в Босна

Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Левски пристигна в Босна, където утре се изправя срещу Борац (Баня Лука) в първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. След около час и половина полет от София “сините” кацнаха в страната малко преди 10:20 местно време. Около 60 привърженици на тима от “Герена” пътуваха заедно с отбора, за да го подкрепят във визитата на местния шампион.

Левски замина за Босна с амбиция за победен старт и без шестима

По-късно днес в 19:30 наставникът Хулио Веласкес ще даде пресконференция, а след това отборът ще проведе и официалната си тренировка преди двубоя.

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