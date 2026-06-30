11-те на Левски за последната контрола

Станаха ясни стартовите 11 за последната контролна среща на Левски. Отборът ще премери сили с Радник (Сурдулица) в проверка, която ще бъде и генерална репетиция преди първия мач с Борац (Баня Лука) от квалификациите за Шампионската лига.

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Мачът ще е и официално представяне на "сините" за новия сезон пред собствената публика.

ЛЕВСКИ - РАДНИК (СУРДУЛИЦА) 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала. 27. Давид Кусо, 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа



Радник: 99. Стефан Ранджелович, 33. Крист Коудио, 2. Абубакар Садик, 14. Урош Илич, 3. Лука Зорич, 5. Милош Попович, 28. Александър Пейович, 30. Мартин Новакович, 47. Емануел Уарши, 88. Джордже Йованович, 9. Вукашин Богданович

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