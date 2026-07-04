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МОНДИАЛ 2026, КОЛУМБИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Кабо Верде
  3. "Марка" захапа Роналдо преди иберийското дерби и пусна статистика, в която вратарят на Кабо Верде е по-добър

"Марка" захапа Роналдо преди иберийското дерби и пусна статистика, в която вратарят на Кабо Верде е по-добър

  • 4 юли 2026 | 04:08
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Испанската преса от рано започна престрелките с Португалия преди иберийското в понеделник от 1/8-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Непосредствено след отпадането на Кабо Верде от шампионата на планетата авторитетният вестник изкара любопитна статистика за вратаря на тима Возиня, който е бил по-добър в един конкретен компонент спрямо суперзвездата на "мореплавателите" и голова машина Кристиано Роналдо.

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица
Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

"Световните първенства често ни предоставят любопитни данни и статистики. Някои от тях са направо изумителни. Такъв е случаят с вратаря на Кабо Верде, Возиня, който е завършил повече успешни дрибъли от началото на турнира... отколкото Кристиано Роналдо!

Харизматичният страж на африканския тим записа един успешен дрибъл в елиминационния мач, който неговият отбор загуби от Аржентина на осминафиналите. В средата на първото полувреме Возиня финтира Лаутаро Мартинес при опит за преса от страна на нападателя на „албиселесте“. Един дрибъл в четири мача. Това обаче се оказа достатъчно, за да изпревари Кристиано Роналдо, който все още не е завършил нито един успешен дрибъл от началото на турнира", написаха от вестника.

От изданието подчертават още, че капитанът на Португалия има три отбелязани гола, но в нито един момент не е успял да преодолее съперник чрез индивидуална акция. Той има три пълни мача, както и в двубоя срещу Хърватия също остана на терена почти до края на редовното време, но без да успее да направи успешен дрибъл.

Срещата между Испания и Португалия предстои на 6-и юли (понеделник) от 22:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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