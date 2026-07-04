"Марка" захапа Роналдо преди иберийското дерби и пусна статистика, в която вратарят на Кабо Верде е по-добър

Испанската преса от рано започна престрелките с Португалия преди иберийското в понеделник от 1/8-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Непосредствено след отпадането на Кабо Верде от шампионата на планетата авторитетният вестник изкара любопитна статистика за вратаря на тима Возиня, който е бил по-добър в един конкретен компонент спрямо суперзвездата на "мореплавателите" и голова машина Кристиано Роналдо.

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"Световните първенства често ни предоставят любопитни данни и статистики. Някои от тях са направо изумителни. Такъв е случаят с вратаря на Кабо Верде, Возиня, който е завършил повече успешни дрибъли от началото на турнира... отколкото Кристиано Роналдо!



Харизматичният страж на африканския тим записа един успешен дрибъл в елиминационния мач, който неговият отбор загуби от Аржентина на осминафиналите. В средата на първото полувреме Возиня финтира Лаутаро Мартинес при опит за преса от страна на нападателя на „албиселесте“. Един дрибъл в четири мача. Това обаче се оказа достатъчно, за да изпревари Кристиано Роналдо, който все още не е завършил нито един успешен дрибъл от началото на турнира", написаха от вестника.

🇨🇻 El dato más increíble del #Mundial2026



⭐ Vozinha se va del torneo con un remate más de los que lleva Cristiano Ronaldo en este momento pic.twitter.com/QHysbsP8Br — MARCA (@marca) July 4, 2026

От изданието подчертават още, че капитанът на Португалия има три отбелязани гола, но в нито един момент не е успял да преодолее съперник чрез индивидуална акция. Той има три пълни мача, както и в двубоя срещу Хърватия също остана на терена почти до края на редовното време, но без да успее да направи успешен дрибъл.

Срещата между Испания и Португалия предстои на 6-и юли (понеделник) от 22:00 часа българско време.

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