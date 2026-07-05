Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Рийс Джеймс ще пропусне трети пореден мач за Англия

Рийс Джеймс ще пропусне трети пореден мач за Англия

  • 5 юли 2026 | 10:50
  • 252
  • 0

Десният бек Рийс Джеймс отсъства от тренировката на Англия в Мексико Сити в навечерието на мача от Световното първенство срещу съдомакина на турнира Мексико в неделя. 26-годишният футболист започна първите двe срещи с Хърватия и Гана, но контузия в задната част на бедрото го извади от мачовете срещу Панама и ДР Конго.

Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион
Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

Джеймс изглежда ще пропусне трети пореден мач, след като не взе участие в тренировката на Англия в мексиканската столица. От друга страна, Джаръл Куанса се включи в заниманието преди мача на осминафиналите, след като изкълчен глезен го извади от мача с ДР Конго в сряда. Междувременно, селекционерът Томас Тухел разкри, че ключовият полузащитник Деклан Райс е страдал от ужасна неврална болка в този мач, но той също взе участие в тренировката преди мача с мексиканците.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

  • 5 юли 2026 | 08:57
  • 626
  • 0
Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

  • 5 юли 2026 | 08:50
  • 766
  • 1
Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

Алфаро след отпадането на Парагвай: Не трябва да позволяваме на този пламък да угасне

  • 5 юли 2026 | 08:26
  • 1285
  • 5
Сайбари аут за битката с Франция?

Сайбари аут за битката с Франция?

  • 5 юли 2026 | 07:28
  • 1554
  • 0
Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

Британски депутат смята, че Кейн трябва да получи рицарско звание

  • 5 юли 2026 | 07:18
  • 1010
  • 0
Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

  • 5 юли 2026 | 06:48
  • 5006
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

  • 5 юли 2026 | 10:15
  • 12037
  • 12
Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

Дузпа помогна на Франция да пробие бетона на Парагвай по пътя към 1/4-финала

  • 5 юли 2026 | 02:05
  • 69138
  • 504
Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

  • 4 юли 2026 | 23:53
  • 88039
  • 136
Всичко или нищо за България срещу Норвегия

Всичко или нищо за България срещу Норвегия

  • 5 юли 2026 | 07:06
  • 15388
  • 5
Антонели ще иска да се върне на пътя на победата в Дома на британския моторспорт

Антонели ще иска да се върне на пътя на победата в Дома на британския моторспорт

  • 5 юли 2026 | 07:36
  • 7025
  • 0
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

  • 5 юли 2026 | 08:19
  • 4552
  • 0