Рийс Джеймс ще пропусне трети пореден мач за Англия

Десният бек Рийс Джеймс отсъства от тренировката на Англия в Мексико Сити в навечерието на мача от Световното първенство срещу съдомакина на турнира Мексико в неделя. 26-годишният футболист започна първите двe срещи с Хърватия и Гана, но контузия в задната част на бедрото го извади от мачовете срещу Панама и ДР Конго.

Тухел: Англия е готова да напише собствена история на този легендарен стадион

Джеймс изглежда ще пропусне трети пореден мач, след като не взе участие в тренировката на Англия в мексиканската столица. От друга страна, Джаръл Куанса се включи в заниманието преди мача на осминафиналите, след като изкълчен глезен го извади от мача с ДР Конго в сряда. Междувременно, селекционерът Томас Тухел разкри, че ключовият полузащитник Деклан Райс е страдал от ужасна неврална болка в този мач, но той също взе участие в тренировката преди мача с мексиканците.

Reece James could MISS England's clash with Mexico as hopes Chelsea star will be fit to start are dealt a blow amid Thomas Tuchel's right back crisis https://t.co/evLAHe8Bkt — Daily Mail Sport (@MailSport) July 4, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages