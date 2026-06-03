Милан е влязъл в контакт и със Слот

От Милан продължават да преговарят с Оливер Гласнер за вакантния треньорски пост, но междувременно са установили контакт и с Арне Слот, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Почетино не отрече, че негови представители са говорили с Милан
Досегашният мениджър на Кристъл Палас продължава да бъде фаворит да поеме “росонерите”, които вече са проучили дали австриецът е на разположение и дали споразумението с него е осъществимо. Именно той е бил посочен и от кандидата за нов технически директор Ралф Рангник, но се очаква клубът да се опита да подпише със специалиста без значение дали ще се стигне до назначаването на германеца за ръководител. Междувременно, вариантът със Слот също остава на дневен ред и от Милан възнамеряват да продължат паралелно преговорите с него и с Гласнер.
“Гадзета дело спорт” също подчертава, че шампионът в Лигата на конференциите е в полпозишън да наследи Масимилиано Алегри. Оттам обаче посочват като основен негов конкурент селекционера на САЩ Маурисио Почетино, с когото Милан вече има договорка за контракт със заплата от над 5 млн. евро на сезон. Аржентинецът е предпочитаният вариант от Рамон Планес, който е сред спряганите имена за нов спортен директор на клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages