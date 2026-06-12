Ливърпул обяви раздялата с щаба на Слот

Ливърпул официално се раздели с основните фигури, които бяха част от щаба на Арне Слот. Става дума за Сипке Хюлшоф, Рубен Питърс и Джовани ван Бронкхорст. Първите двама пристигнаха в клуба заедно със Слот през лятото на 2024 година и помогнаха за 20-ата шампионска титла на мърсисайдци. Бившият нидерландски национал Ван Бронкхорст се присъедини през миналото лято, когато замени Джон Хейтинга като първи асистент на мениджъра.

Ливърпул вече обяви, че Андони Ираола заменя на поста Слот, но все още клубът не е потвърдил неговия щаб. Очаква се испанецът да работи със същия екип, с който бе и в Борнемут - Пабло де ла Торе, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър.

Ираола подписа договор за две години и през следващия месец ще започне предсезонна подготовка с отбора. „Червените“ ще се изправят срещу Съндърланд, Лийдс и Рексъм в САЩ, след което ще се завърнат в Мърсисайд и ще се изправят срещу Монако и Комо в приятелски мачове на “Анфийлд”.

Liverpool FC can confirm the departures of Sipke Hulshoff, Ruben Peeters and Giovanni van Bronckhorst from the coaching staff.



Everybody at LFC thanks Sipke, Ruben and Gio for all their efforts and contributions to the club and wishes them the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2026

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