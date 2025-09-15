Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Назначението на Ерик тен Хаг беше грешка, призна шеф на Байер (Леверкузен)

Назначението на Ерик тен Хаг беше грешка, призна шеф на Байер (Леверкузен)

  • 15 сеп 2025 | 10:57
  • 624
  • 0

Изпълнителният директор на Байер (Леверкузен) Фернандо Каро заяви, че клубът не е имал друга алтернатива, освен да уволни треньора Ерик тен Хаг след само два мача в Бундеслигата. Нидерландският специалист бе назначен през лятото и уволнен след загуба и равенство в първенството.

"Поправихме грешката, която направихме при назначаването му. Ерик има своите силни страни, но не беше правилният момент. Не се получи. Определено мога да кажа, че това беше грешка от наша страна. Но нещо такова може да се случи. Всеки, който работи с хора, го знае. Досадно е, но и нормално. Не е лошо. Когато направиш грешка, можеш да реагираш", каза Каро пред телевизионното шоу на "Билд" в неделя.

Уволнението на Тен Хаг бе най-ранната смяна в историята на Бундеслигата. Леверкузен назначи за негов заместник Каспер Хюлманд, който направи дебют с победа срещу Айнтрахт (Франкфурт) с 3:1 в петък. "Успехът срещу Франкфурт бе много радодостен и даде на тима енергия. Но все още ме е яд за петте точки, които загубихме в първите две срещи", категоричен е Каро.

Снимки: Gettyimages

